Hermet: peame mängima agressiivselt, aga targalt

Hermet ütles ERR-ile pärast meeskonna viimast treeningut, et kõik mängijad teavad, mis on kaalul. "Praegu tundub, et võistkonna sees on mõnus sumin. Samas me ei tähtsusta ka üle, ei ole üleliigseid pingeid. Oleme juba siia jõudnud ja tugevaid vastaseid see hooaeg alistanud. See ei ole midagi uut, peame jääma oma asjade juurde," ütles Hermet.

Tema sõnul on Kalevi mängijate jaoks oluline mitte üle mõelda. Samuti ei tohi lasta end atmosfäärist heidutada. "Kui hakkame mängima nende rütmiga või tegema asju selliselt, nagu neile meeldib, siis läheb väga raskeks. Tallinnas oli meie trump, et suutsime oma mängu peale suruda, kaitses olla vastikud," selgitas Hermet.

"Gabariitide poolest nad on suuremad, ei ole midagi teha. Meie peame selle arvelt mängima agressiivselt, aga ka targalt. Mingi seitsme punkti peale me kindlasti mõtlema ei lähe, lähme mängu võitma," lisas Hermet.

Kalev/Cramo mängijad saabusid Prantsusmaale esmaspäeval, kuid said pagasi kätte alles kolmapäeval. Mõned mängijad pidid trenni tegema vastase treeningvormides. "Trenni saime tehtud, see on kõige olulisem. Natuke humoorikas oli ka, aprill on naljakuu. Ma arvan, et see ei vähendanud kuidagi trenni kvaliteeti ja fookust. Pigem võeti seda huumorina ja hea uudis oli see, et täna jõudsid kohvrid kohale, välja arvatud üks. Lõpp hea, kõik hea," naljatles Hermet.

Kalev/Cramo alistas eurosarja poolfinaali avamängus kodusaalis enam kui 5400 pealtvaataja ees Cholet' 80:73. Kordusmäng algab kolmapäeva õhtul kell 21.00, edasipääseja selgub kahe kohtumise koondsumma tulemusel.