Steinburg sai paarilise ebaõnne kiuste taas neljanda koha

Päeva parimat aega 2:09.32 näitasid Kim le Court ja Vera Looser (Efficient Infiniti Insure). Mitmepäevasõidu üldliidrid Candice Lill ja Amy Wakefield (E-fort.net / Seattlecoffeeco) kaotasid neile kahe minuti ja 52 sekundiga ning Sofia Gomez Villafane ja Katerina Nash (Ninetyone-Songo-Specialized) viie minuti ja 13 sekundiga. Viimasel kilomeetril ebaõnnega maadelnud Steinburg ja Calderon Martinez finišeerisid neljanda ajaga, kaotades etapivõitjatele 14 minuti ja 44 sekundiga.

"Etapp oli taas hästi põnev. Väga ägedad rajad on siin. Uskumatu, et nii palju radu on ehitatud ja tehtud ning lausa lust on neid sõita," rääkis Steinburg. "Etapi ajal võitlesime taaskord tuulega. Proovisime nii palju kui võimalik vahetusi teha ja sõitsime ühtlaselt. Võrreldes teistega alustasime aeglasemalt, aga sõidu teises pooles saime väga palju naisi kätte. Täpselt kilomeeter enne lõppu lendas Monicale suur oks käiguvahetajasse nii, et sealt murdus tükk ära ja ta ei saanud enam sõita. Proovisin teda lükata, tõugata ja aidata, et kiiremini lõppu jõuda, kuid umbes 500 meetrit enne lõppu kukkus ta veel kuidagi õnnetult. Õnneks saime siiski läbi raskuste lõpuni."

Kokkuvõttes jätkavad liidripositsioonil Wakefield ja Lill. Steinburg ja Calderon Martinez hoiavad neljandat positsiooni, jäädes parimatest maha ühe tunni, 37 minuti ja kolme sekundiga. Meeste seas juhivad võistlust Nino Schurter ja Andri Frischknecht (Scott-Sram MTB Racing). Mitmepäevasõidu viiendal etapil on kavas 102 kilomeetrit. Kokku on etappe seitse.