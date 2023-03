Steinburg sai kukkumisele vaatamata mainekal mitmepäevasõidul etapivõidu

Viimasel seitsmendal etapil, kus 80 kilomeetri käigus läbiti 2400 tõusumeetrit, ületasid Steinburg ja Calderon finišijoone ajaga 4:02.50. Sealjuures kukkus Steinburg mõned kilomeetrid enne lõppu parema küünarnuki veriseks, kuid vahetult pärast seda mindi konkurentidelt kruusal lõplikult eest.

Kahel eelmisel etapil said Steinburg ja Calderon kolmanda koha, pühapäeval edestati teiseks tulnud Kim le Courti ja Vera Looserit (Efficient Infiniti Insure) 18 sekundiga.

Lõuna-Aafrika - Namiibia paar võttis ka Cape Epicu üldvõidu, Steinburg ja tema Colombia ratturist paariline said kokkuvõttes neljanda koha (+1:55.13).

"See on suurepärane! See on meie esimene hooaeg koos sõita, meie esimene Cape Epic ja võita Grand Finale on meie jaoks väga eriline," rääkis Steinburg finišiintervjuus. "Erilist taktikat polnudki, tundsime mõlemad end väga hästi, meil polnud tehnilisi probleeme. Alustasime hästi, järsku kukkusid teised ära. Üritasime võimalikult ees püsida ja ei pidanud isegi sprintima," lisas eestlanna.

"Kindlasti loodame siin ka järgmine aasta sõita. Saime tänavu palju häid kogemusi ja järgmine kord teaksime juba, mida oodata. Kahtlemata tahame tagasi tulla ja loodame, et saame seda koos teha," lisas Steinburg.

Video viimasest etapist, Steinburgi kukkumine alates 3:15.16 ja finiš 3:24.50: