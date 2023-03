Greete Steinburg sõitis end Cape Epicul pjedestaalile

Viiendal, 102-kilomeetrisel väga mudastes tingimustes sõidetud etapil olid parimad Kim le Court ja Vera Looser (Efficient Infiniti Insure) ajaga 5:23.46. Võitjad edestasid liidrisärgis sõitnud Candice Lille ja Amy Wakefieldi (E-fort.net/Seattlecoffeeco) kahe minuti ja 36 sekundiga. Esimest korda pjedestaalikohale jõudnud Steinburg ja Calderon Martinez jäid etapivõitjatest 19 minuti kaugusele.

"Terve öö sadas korralikult vihma ja hommikul oli maapind paksu veekihi all. Teadsime, et tuleb mudasem sõit ja meile muda meeldib," rääkis Steinburg etapi järel. "Mehhaanikud valmistasid meie rattad samuti mudasteks tingimusteks ette, et meil oleks natuke lihtsam. Saime korraliku stardi ja proovisime pigem ette poole hoida. Isiklikult tundsin end täna väga hästi ja väga hea oli kannatada."

"Saime alguse poole väikese grupiga eest ära ning seejärel tuli hästi tehniline ja mudane laskumine, kus saime väikese vahe neljanda naiskonnaga sisse. Peale seda Monica kukkus ühes mudases augus väga pahasti sügavasse kraavi, mis ehmatas mind korralikult. Nii kaua kuni ta sellest kosus, sõitsid neljandal kohal olnud naised meist mööda, kuid saime nad veidi aja pärast uuesti kätte," jätkas Steinburg.

"Tundus, et me olime neist tõusudel paremad ja nemad meist laskumistel. Rattavalitsemise oskused olid neis tingimustes väga olulised. Õnneks meil peale selle ühe kukkumise rohkem midagi kriitilist ei olnud. Minul lakkasid käigud ka ca 20 kilomeetrit enne finišit töötamast, aga kui vahetasin aku ära, siis hakkasid need õnneks uuesti tööle," lisas Steinburg.

Üldarvestuses jätkavad endiselt liidripositsioonil Wakefield ja Lill. Steinburg ja Calderon Martinez (+1:53.27) lähevad viimasele kahele etapile vastu neljandalt kohalt. Kuuendal etapil sõidetakse 78 kilomeetrit.