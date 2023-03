Steinburg hoiab Cape Epicul neljandat kohta

Etapivõidu teenisid liidrisärkides sõitvad Candice Lill ja Amy Wakefield (E-fort.net / Seattlecoffeeco) ajaga 4:59.42. Teisena lõpetasid Sofia Gomez Villafane ja Katerina Nash (Ninetyone-Songo-Specialized; +2.57) ja kolmandana Kim le Court ja Vera Looser (Efficient Infiniti Insure; +8.42). Steinburg ja Calderon Martinez kaotasid võitjatele 30 minuti ja 56 sekundiga.

"Järjekordne väga pikk ja raske päev. Hea meel, et see tehtud sai," ütles Steinburg finišis. "Kohe algul oli üks ärevam moment, kui tehnilisel tõusul oli Monica mu selja taga ja ütles, et tal läheb rehv tühjemaks. Jäime seisma ja õnneks jäi see auk piimaga kinni. Päev-päevalt tunnen, et meil läheb Monicaga tiimitöö paremaks. Eks see on natuke aega võtnud, aga täna toimis kõik hästi ning saime hea rütmiga sõidetud."

Üldarvestuses jätkavad liidripositsioonil Wakefield ja Lill. Steinburg ja Calderon Martinez hoiavad neljandat positsiooni, jäädes esimestest ühe tunni, 25 minuti ja 11 sekundi kaugusele. Mitmepäevasõidu neljandal etapil on kavas 47-kilomeetrine eraldistardist sõit.