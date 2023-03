Liidrikohalt katkestanud Lappi auto ei olnud kaugel mahapõlemisest

Kokkupõrke järel süttisid kapoti all leegid ja soomlastel oli tarvis järgmisena startinud Gus Greensmithi tulekustutit, et neist lõplikult vabaneda.

"Ausalt öeldes ei olnud alguses midagi," sõnas Lappi väljaandele DirtFish. "Me tulime masinast välja, vajutasin okei-nuppu ja siis teatasin tee blokeerimisest, aga pool minutit kuni minut hiljem läks mootoriruum põlema."

"Ma lasin oma tulekustuti tühjaks ja üritasin ka auto enda süsteemist abi saada, aga sellest ei piisanud. Õnneks sain Gusilt tulekustuti ja sellest oli abi, nii et lõpuks oli kõik okei."

Avarii järel post murdus ja vajus auto peale. Tegemist oli ohtliku situatsiooniga, kuna nüüd olid maas ka elektriliinid. Kustutiga tegutsenud Lappi märkas sädemeid ja siniseid leeke, aga jätkas siiski tegutsemist.

"Mul oli kiiver peas ja nii, nii et ma ei hoolinud sellest. Tahtsin lihtsalt leeke summutuda. Võib-olla oli see rumal, aga kui adrenaliin on üleval, siis sa vahel ei mõtle liiga palju endale."

Õnnetus ise oli tema sõnul suurte tagajärgedega väike viga. "Kindlasti oli asi väikestes asjades, aga mõnikord nii juhtub," sõnas soomlane. "Peame selle lihtsalt alla neelama ja edasi liikuma."

Ibarrilla katse jäigi pärast Rally1 kategooria masinaid pooleli ja lisaks ei saanud katset sõita ka pärastlõunal, sest õnnetuspaigal jätkusid koristustööd.