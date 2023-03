Hübriid aitas Tänaku lõunapausiks tagasi hooldusparki

Päeva avakatsel peatunud Tänak üritas seejärel turbolaaduri toru paika sättida, aga sellest ei piisanud ja abi tuli alles hoolduspausil, kui mehaanikud auto korda tegid. Teel sinna tuli aga aeglaselt läbi katsete kulgeda.

"Ilma hübriidi toeta mõnedes kohtades poleks see olnud võimalik," tunnistas eestlane väljaandele DirtFish. "Õnneks oli meil natuke lisaabi, aga kaotasime ikka enam kui 12 minutit, nii et igal juhul olnuks aeglane."

Tänaku sõnul lakkas turbo väga äkki töötamast. "Oli üsna täbar seis. Midagi ei liikunud enne aeglaselt, see lihtsalt lülitus välja," ütles ta. "Lootsin, et toru tuli lihtsalt lahti, aga asi polnud selles."

Aga Tänak lisas, et juba enne intsidenti ei liikunud Puma nii nagu tarvis. "See on minu esimene sõit kruusal ja minu esimene tagasiside esimesel 15 kilomeetril sel katsel polnud hea, nii et meil on palju tööd teha."

Hooaja esimene ralli Monte Carlos toimus mitmekesistes oludes peamiselt asfaldil ja natuke ka lumel-jääl, võidukas Rootsi ralli toimus traditsiooniliselt lumekattel.