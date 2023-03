FIA muudab ralliautod häälekamaks

Alates eelmisest aastast kasutusel olevate hübriidmootorite puhul ei tööta teenindusalas sisepõlemismootor ja auto liigub edasi üksnes elektri jõul, vahendab Rallit.fi.

See aga tähendab, et madalal kiirusel on auto peaaegu hääletu ja teenindusalas, kus kiirusepiiranguks on 30 km/h, võivad inimeste keskel tekkida ohtlikud situatsioonid.

Alates 1. maist on Rally1 klassifikatsiooni masinatel kohustuslikud spetsiaalsed heliseadmed, mis garanteerivad vähemalt 80-detsibellise heli ka siis, kui auto liigub aeglasel kiirusel.

Varem tekitas rallimasin ka aeglaselt liikudes piisavalt suurt müra, et pealtvaatajad ja näiteks intervjuutsoonis viibinud inimesed kuulsid masina lähenemist.

Kuna täiendus hakkab kehtima 1. maist, siis kahel järgmisel etapil ehk järgmisel nädalal Mehhikos ja aprillis Horvaatias ei ole helisüsteemid veel kasutusel.