M-Spordi tehniline direktor: töötame kõvasti, et anda Tänakule seda, mida ta vajab

"Autol on teatud omadused asfaldi- ja kruusarallideks, mis pole Tänaku arvates õiged. Ta tahab, et teeksime asju natukene teisiti, kui kahel viimasel aastal," rääkis Williams.

"Meil on mõned asjad, mida ta eelistaks näha teistsugusena, nii lihtne see ongi. Oleme autot arendanud ühes suunas, aga tema arvates on meie suund olnud vale. Ta tahab teistsugust autot ja me saame sellest väga hästi aru, nii et töötame kõvasti, et anda talle seda, mida ta vajab. Ütleme nii, et tema soovid ei piirdu ainult ühe asjaga," lisas Williams.

Williams tõdes, et muutused ei sünni üleöö. "Töötame täiega hooga uute osade kallal, aga peame ka veenduma, et kõik osad oleksid korralikult valmistatud ja testitud. Me ei taha midagi üle jala teha. Kui kõik klapib, siis võtame muudatused võimalikult ruttu kasutusele."

Autoralli MM-sarja kolmas etapp sõidetakse 16.-19. märtsini Mehhikos.