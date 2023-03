Lemberg Lillemetsa pronksist: Eesti meeste mitmevõistluse pink on väga pikk

Lembergi treenitav Hans Christian Hausenberg oli EM-i seitsmevõistluses kolme ala järel teisel kohal ning liikus medalikursil, kuid kõrgushüppe soojendusel hakkas teda segama valu parema jala kannakõõluses.

"Kindlasti see oli üllatus, eks need Achilleuse kõõlused on ikka meelde tuletanud ennast teatud hetkedel. Et ta nii käest ära läks kõrgushüppe soojendusel, oli küll halb üllatus. Ta oli väga heas seisus, tegi selle nimel väga palju tööd ja seetõttu tahtis ka võistluse lõpetada," rääkis Lemberg.

Hausenberg võitles teisel päeval läbi valu edasi, meeldejääv oli 60 meetri tõkkejooks, kus ta sai kõigele vaatamata kirja aja 8,00. Teivashüppe nulli järel tuli ta finišisse ka 1000 meetri jooksus ning lõpetas EM-i kümnenda kohaga. "See oli ka vaimselt väga hea, et ta selle asja lõpuni tegi, aga arvan, et tunduvalt olulisem hetk oli hommikul, kui ta sai minna tõkkejooksu starti. Esimese tõkkeületuse tegi ta areenil. Nendes tingimustes joosta 8,00 on supermehetegu," kinnitas Lemberg.

Eesti koondise jaoks oli Istanbuli sise-EM-i krooniks Risto Lillemetsa pronksmedal, 60 meetri jooksus kordas Õilme Võro Eesti rekordit.

"See tähendab, et Eesti kergejõustik on jälle väga suure asjaga hakkama saanud. Eesti kergejõustiku õnn on see, et meie meeste mitmevõistluse pink on väga pikk. Kui keegi langeb välja, on meil ikka mees olemas, kes teeb, mis vaja ja võtab medali ära. Eesti kergejõustik sai siit järjekordse medali, see on väga suur asi. Kogu meie väike tiim oli väga tubli," sõnas koondise juht.