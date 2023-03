Hausenbergi hakkas segama kannavalu: tuleb raske päev, aga võitlen lõpuni

"Proovikatsete ajal lambist parem kannakõõlus... mul on varem ka olnud, et hommikuti on kange, aga võistluste ajal läheb soojemaks. Selle pärast ma ei muretsenud, aga see läks järjest hullemaks, seepärast jätsin ka katseid vahele," rääkis rekordvõistluse käigus 2.02 alistanud mitmevõistleja.

"Proovikatsed olid super, tunne oli super: ma arvan, et 2.05 oleks täna vabalt sees olnud. Lihtsalt pidin läbi valu võitlema. Seekord 1.95 - ma ei tea, miks see valu seal pidama jäi," rääkis Hausenberg.

Kõrgushüppe järel langes Hausenberg neljandaks, avapäeva järel on tal punkte koos 3409. "Ma ei mõtle punktidele, üritan lihtsalt homse päeva läbi teha. Kui see praegu nii valus on, siis homme tuleb päris raske päev. Ma võitlen lõpuni. Ma ei tea," oli ta nõutu.