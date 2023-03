Hausenberg: ma ei tunne pettumust

"Võistlus on pigem läbi. Päris hull on kõndida ja joosta. Eile (laupäeva - toim) õhtul ei läinud valu paremaks ja täna hommikul oli veel hullem. Tõkkejooksu eel ma soojendust ei teinud. Võtsin valuvaigisti sisse ja selle pealt tegin kuidagi jooksu ära. Üllatavalt hea ajaga," rääkis Hausenberg.

"Pärast tõkkejooksu oli valu jälle hull. Teivashüppes ma ei teinud ka ühtegi proovikatset. Suutsin ennast kuidagi kokku võtta, aga liiga hilja. Pole midagi teha. Ma ei tunne pettumust, aga võistlustunne oli eilsega võrreldes parem," lisas Hausenberg.

1000 meetri jooksus osalemine on veel lahtine. "Pigem vist peaksin starti minema, siis saan vähemalt 10. koha kirja. Muidu tuleb katkestamine, aga ma pole veel midagi otsustanud. Kindlasti tuleks sellisel juhul elu raskeim jooks," sõnas Hausenberg. "Loodame, et Lillemets võtab pronksi ära. See oleks väga hea."