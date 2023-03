Lillemets: konkurents on palju kõvem kui kaks aastat tagasi

Lillemets saavutas kaks aastat tagasi Poolas Torunis toimunud sisekergejõustiku EM-il oma tiitlivõistluste debüüdil 6055 punktiga viienda koha. "Tundub, et konkurents on tänavu palju kõvem kui kaks aastat tagasi. Kui viienda koha üle teeksin, siis oleksin rahul," ütles Lillemets.

Veebruari alguses Tallinnas toimunud rahvusvahelise mitmevõistlusel sai Lillemets 5915 punktiga neljanda koha. "Vahepealse aja jooksul olen trenni teinud. Natukene ka lihtsalt mõelnud, et kuidas on varasemalt asjad paika läinud ja milline tunne siis oli. Siin võiksid kõik seitse ala hästi minna, ma ei muretse ühegi ala pärast. Proovin lihtsalt nii hästi teha kui oskan."

Mitu aastat Art Arvisto juhendamisel treeninud Lillemets alustas sügisel koostööd olümpiavõitja Erki Noolega. "Olen saanud kõvasti trenni teha. Mulle meeldiks natukene rohkem puhata, et end värskemalt tunda, aga trenni peab tegema. Siiamaani on kõik sobinud, et oleme ühel meelel, kuidas hästi edasi minna. Koostöö sujub."