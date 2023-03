Hausenberg medalist: see ei pane mulle pinget peale, olen vaimselt nii enesekindel

Hausenberg on kolme alaga kogunud 2651 punkti ja jääb liidrist Kevin Mayerist maha 38 punktiga. "Normaalne, kui teine olen. Oma ära teinud," ütles Hausenberg. "Eks tehniliselt ikka nikat-näkat midagi oli, aga normaalne."

"Ise jäin jooksuga rahule, kaugus ka väga hea ja kuulis ka täitsa tipp-topp," hindas Hausenberg. "Kuidagi pole täna üldse ärevust sees, veidi tuim on olnud terve aeg. Aga siiani on tulemuste poolest kõik hästi sujunud. Üritab seda särtsu ka kuidagi leida."

Paneb see pinge peale, et oled medalimängus? "See ei pane mulle pinget peale, olen vaimselt nii enesekindlaks saanud," vastas Hausenberg.

Maicel Uibo on kolme ala järel 2398 punktiga üheksandal kohal, kahe esimese alaga andis ta rekordigraafikuga võrreldes punkte ära. "Mitmevõistlus on selline, ei ole hullu," muheles Uibo. "Jooks oli aeglane. Eks neid nüansse võib pärast analüüsida. Kauguses seda hüpet päris niimoodi kokku ei pannud."

Risto Lillemets on kolme alaga kogunud 2422 punkti, mis annab talle praegu kaheksanda koha. Kaugushüppes hüppas Lillemets enda rekordvõistlusel 7.28, aga Istanbulis piirdus 6.91-ga. "Ei saa ikka hakkama sellega. Seekord jälle niimoodi, mis seal ikka. Aga vähemalt kuulis tuli natuke elu sisse tagasi, oli natuke parem. Ja ma arvan, et kõrgus on veel parem – see on natuke õhtupoole, saan vahepeal natuke puhata ja koguda ennast," ütles Lillemets. "[Kaugushüppes] konkreetselt lihtsalt magasin seal raja peal, nagu silmad kinni jookseks. Ei olnud see varajane hommikune sessioon minu pärusmaa, täiesti peata oli olla."

"Üks mees kukkus juba eest ära, seitsmevõistluses ikka juhtub, et võib-olla keegi veel kuskil komistab ja saabki järjest neid kohti korjata," arutles ta. "Kadunud ei ole selles mõttes midagi, võib-olla maksimumskoor on nüüd läinud. Aga võistlus käib edasi, kolm ala on ainult tehtud."

Seitsmevõistlus jätkub kell 17.35 kõrgushüppega, otseülekanne ETVS-2 ja ERR-i spordiportaalis algab kell 17.30.