Hausenberg: üritan anda endast parima ja nautida

"Ma pole lõppkohale või punktisummale mõelnud. Üritan lihtsalt anda endast parima ja nautida. Eks näis, mis koht lõpus ootab," sõnas Hausenberg.

Hausenberg on viimastel nädalatel teinud vähem hüppeid kui varem. "Olen hüppeid vähem teinud, et jalgu säästa. Praegu on minek küllaltki hea. Vahepeal võtsin kaalust alla ja seekaudu on lennukus parem. Üritasin kuulitõuget ja sprinti tehniliselt paremaks saada. See õnnestus, küll mitte ideaalselt, aga läks paremaks. Teivashüpet olen vähem teinud, aga tehniliselt on see okei. Sellega oli pigem vaimselt raske, kuna vahepeal ei saanud pikalt teha. Praegu tundub okei olevat. Pikamaajooks tundub ka okei, seda on piisavalt tehtud," analüüsis Hausenberg.

Meeste seitsmevõistluses stardivad ka Maicel Uibo ja Risto Lillemets. "Uibo tegi Tallinnas korraliku võistluse. Ta on sama heas vormis, äkki isegi paremas. Lillemetsal on ka hästi läinud. Arvan, et kõigil on vorm ja minek hea. Proovime hästi teha ja eks siis ole näha."