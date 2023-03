Võro: juba enne jooksu tundsin, et täna on õige päev

Vaata videost ka Võro esitust EM-i eeljooksus!

"Suurepärane tunne on! Enne jooksu juba tundsin, et täna on õige päev joosta. Ma ei jõua poolfinaali ära oodata," lausus Võro vahetult pärast etteastet ERR-ile. "Halba närvi ei olnud, kõik surises, aga see oli mõnus tunne. Tõesti, emotsiooni poolest üks paremaid võistlusi, mis mul on olnud."

"Ma ei kartnud täna mitte midagi! Keskendusin sellele, et end positiivselt üles kütta ja tekitada tunnet, et tahan joosta. See tunne oli, keha tuli kaasa ja kõik on suurepärane!"

Rekordist hoolimata leiab Võro, et saab veel juurde panna. Ksenija Balta nimel olevast Eesti rekordist lahutab ka vaid kaks sajandikku. "Kus võib-olla võtta ongi... start! Tundsin end natuke kangelt, aga usun, et kui üks jooks on all, siis õhtul võiks lahtisem olla," sõnas ta.

Võro jookseb reede õhtul esimeses poolfinaalis Eesti aja järgi algusega kell 18.05. Otseülekannet näeb ERR-i spordiportaali vahendusel.

Vaata ka Võro kommentaare pärast kõiki eeljookse: