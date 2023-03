EM-koondise juht Istanbuli ilmast: riided peavad seljas olema

"Selle tiitlivõistluse puhul on üks asi, mida oleme korduvalt rõhutanud: soojendusstaadionilt põhiareenile minek käib läbi tunneli ja seal on suhteliselt jahe," rääkis Lemberg ERR-ile.

"Füsioterapeutide ruum on ka jahe, seetõttu tuleb hoolas olla. Meile tundub temperatuuri järgi, et on soe, aga Istanbul on ikkagi tuuline. Riided peavad seljas olema," tõdes ta.

Lembergi enda hoolealuseks Istanbulis on seitsmevõistleja Hans-Christian Hausenberg. "Kindlasti tahame endast parima anda ja usun, et kui Hans annab endast parima, sõltub kõik sellest, kui tugevad teised on." Milline punktisumma võiks Istanbuli seitsmevõistluses aga medali tuua? "Minu mitmevõistlustreeneri staaž on nii väike, et vaadates stardinimekirja, tunduvad mulle kuus meest sellised, kes tahavad head punktisummat teha. Usun, et 6150 ja ülespoole," sõnas Lemberg.