Nazarov: kindlasti tahaks joosta alla 6,60

Mullu püstitas Nazarov Belgradis isiklikuks rekordiks 6,55, sel hooajal on ta saanud kümnendiku võrra aeglasema tulemuse. "Kindlasti tahaks joosta alla 6,60 ja näidata kiiret aega. Aga selleks peab jooks olema ka tehniliselt õnnestunud," ütles Nazarov ERR-ile.

"Stardirütmi olen jälle tagasi saanud. 60 meetri jooksus on start kõige suurema osakaaluga. Sellega oleme vaeva näinud, et saada õige liikumine kätte. Sellega on võimalik saada parem kiirendus, kõik see on väga oluline."

Istanbuliks valmistus Nazarov uue treener Argo Golbergi juhendamisel. "Me oleme võtnud tehniliselt rohkem jooksu ette. Väga väiksed detailid, millele oleme treeningutel keskendunud. Suur töö on tehtud ja nüüd on peenhäälestus."

Istanbuli areen on võrreldes eelmiste tiitlivõistlustega natuke teistsugune ja vajab Nazarovi sõnul kohanemist. "Natuke tümam. Torun ja Belgrad olid rohkem põrkavad ja kui ma ei eksi, siis nad olid ehitatud platvormi peale. See on klassikalisem areen," lausus ta.

"Kindlasti soosib see mõnda rohkem kui teist, aga laupäeval oleme kõik võrdselt joone taga ja tuleb teha oma jooks ära," lisas Nazarov, kes ei osanud öelda, kas teistsugune kate on tingimata halb või hea. "Ma ei oska öelda, laupäev näitab. Pigem meeldib mulle põrkav, aga tuleb natuke ümber häälestada ja teha võimsam jooks."

"Kõigepealt tuleb eeljooksust edasi pääseda ja siis hakata võitlema finaali nimel. Tahan kiirelt joosta. Siin on oluline joosta kiire aeg ja võidelda lõpumeetritel kõik sajandikud välja. Tiitlivõistlustel on alati väga väikesed marginaalid, mis hakkavad rolli mängima. Tuleb nende eest võidelda."