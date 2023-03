Uibo: iga ala, kus väga palju jooksma ei pea, on ju lihtsam ala

Sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Istanbulis alustavad laupäeval võistlemist meesmitmevõistlejad. Eestlasi on stardis koguni kolm: Maicel Uibo, Risto Lillemets ja Hans-Christian Hausenberg. Uibo ütles hotelli fuajees intervjuus ERR-ile, et parimad alad on need, kus ei pea jooksma.

Maicel Uibo, olud sportlastele siin hotellis on sulle tiitlivõistluste ajal tavapärased. Tundub, et ega sa väga ekstra asjade küsija ka ei ole.

Tuba on korralik, väljas on jahe, aga toas sees on päris mõnus ja soe. Kõik on nagu olemas.

Kas toitumises on mingi soov? Mida tiitlivõistluste eel kindlasti sööd, mida välistad.

Ei ole selliseid kindlaid asju. Eks tiitlikatel on natuke keeruline. Eile õhtul oli väga hea, hommikusöögist ei leidnud väga midagi. Aga kõigil on võrdsed tingimused.

Võistlus on justkui üllatusena tulnud. Äsja nägime, kuidas siin seinu värviti.

Vist natuke kõpitsevad hotelli kallal, aga ei ole hullu.

Sa jalutades kergelt justkui lonkad. Kas on mingi terviseprobleem või lihtsalt hoiad jalga?

Lihtsalt hoiame jalga.

Kui vaatad oma seitset ala, siis mis on täna starti minnes suureks lemmikuks ja mille tegemine on raske?

Iga ala, kus väga palju jooksma ei pea, on ju lihtsam ala. Tegelikult lemmikala on ketas, aga sees... kuulis ei pea üldse jooksma, kõrguses natuke, tonnis (1000 m) peab väga palju jooksma. Eks reaalsuses see tonn kõige raskem ole, ülejäänud on pigem mõnus.

Kuna sisevõistlustel, MM-il juba pronksi võitnud ja suurtel võistlustel ennast tõestanud, siis rahvas kindlasti ootab medalit. Mida ise ootad?

Väga häid tulemusi ja loodetavasti need head tulemused panevad midagi kaela ka.