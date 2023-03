Bruus EM-i kvalifikatsiooni eel: mõnus pabin on sees

"Kerge närv on sees. Kui eelmistel sisevõistlustel, mis mul sel hooajal on olnud, ei olnud üldse mingit närvi, lihtsalt läksin hüppasin. Aga praegu on küll selline mõnus pabin sees," tunnistas 18-aastane Bruus ERR-ile. "Mulle meeldib siin see, et on erinevad riigid koos, selline mõnus tiitlivõistluste vibe."

Bruus sai enne kvalifikatsiooni ka võistlushallis rajakatet proovimas käia. "Siin on rajakatteks Mondo. Võrreldes eelmise võistlusega Slovakkias, kus all oli puupõrand ja peal mingi kate, siis seal läks hoog väga suureks, siin on kindlasti palju parem võistelda. Mulle väga Mondo kate meeldib ka. Ja sees hallis õhkkond oli ka väga mõnus, nii et ma arvan, et tuleb väga mõnus võistlus," arutles ta.

Bruusi tänavuse sisehooaja tippmark on 1.86. "Ega väga midagi muutnud ei ole. Võib-olla kõike natuke stabiilsemaks saada – hoojooksu stabiilsemaks, kiirust natuke lihvida," arutles Bruus.

Kõrgushüppes on võistlustules 17 naist. Kvalifikatsiooninorm on 1.94, lõppvõistlusele pääsevad selle ületanud või kaheksa paremat. Bruusi siserekord on 1.91. " Ma ei mõtle niivõrd tulemusele, ma pole kunagi läinud mingit numbrit hüppama, vaid annan endast parima ja naudin seda, mida ma teha saan," sõnas ta. "Lähen endaga võistlema, mitte teistega. Annan endast parima ja kindlasti on hea, kui tuleb mõni tore tulemus."

Istanbulis on Bruusi kõrval Kersti Viru, kuna tema senisele põhitreenerile Mehis Virule määrati veebruari keskel kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeeld. "Ega eriti ei ole mingit stressi, Kersti on kogu aeg mu treener olnud, ta teab, kuidas ma hüppan ja mida öelda," ütles Bruus. "Kõik on nii, nagu tavaliselt, lihtsalt treener on teine."

Avapäeva otseülekanne algab ERR-i spordiportaalis ja ETV2-s kell 17.55. ERR-i spordiportaalis saab võistlusõhtut vaadata täispikkuses. Kõrgushüppe kvalifikatsioon algab kell 18.05.