Bruus tulevikuplaanidest: eks näis, mis inimesed ümber teevad ja otsustavad

"Jalg oli päris hea, rada oli ka hea, õhkkond mõnus: ei saa kedagi muud peale iseenda ju süüdistada," rääkis Bruus kvalifikatsiooni järel ERR-ile.

"Mul on natuke probleeme sellega, et tahan liiga ruttu sukeldumise ära lõpetada. Selle kallal tuleb kindlasti töötada," ütles Bruus. Kõrgus 1.87 alistus kolmandal katsel ning tähistab ühtlasi eestlanna hooaja tippmarki, kaheksa parimat lõppvõistlusele viinud 1.91 tuli seekord kolmel katsel alla. "Ma ei oskagi täpselt öelda [mis seal juhtus], tuleb videolt vaadata ja analüüsida," sõnas Bruus.

"See hooaeg on lihtsalt olnud ebastabiilne, pole suutnud õiget hüpet kätte saada. 1.87 oli päris hea, aga ma ei tea, mis juhtus. Ettevalmistus on kindlasti raskem olnud kui tavaliselt, aga tuleb hakkama saada," lisas Bruus.

Istanbulis on treenerina Bruusi kõrval Kersti Viru, kuna tema senisele põhitreenerile Mehis Virule määrati veebruari keskel kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeeld. "Kindlasti on see kuidagi mõjutanud, aga oleks võinud oma ära teha, ei saa ainult sellele süüd panna," kommenteeris 18-aastane kõrgushüppaja.

Kuidas Bruusi hooaeg jätkub, ei osanud ta neljapäeval veel öelda. "Tulevik on veel väga-väga lahtine. Eks näis, mis inimesed ümber teevad ja otsustavad, eks näis, kuidas mul tunne sees on ja mis elu toob. Üks päev korraga, elu on seiklus," naeris ta.