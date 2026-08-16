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Aivo Normak: võib-olla suurim positiivne üllatus oli Karmen Bruus

Kergejõustiku EM
Foto: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustiku EM

Eesti 20-liikmelisest kergejõustikukoondisest lõpetas EM-il kohaga esikümnes kolm sportlast. Aivo Normak loeb koondise etteastet Birminghamis kokkuvõttes heaks.

Parima tulemuse tegi kümnevõistleja Karel Tilga, kes tuli viiendaks. Teine kümnevõistleja Rasmus Roosleht oli seitsmes. Sama kohta jäi naiste teivashüppes jagama Marleen Mülla.

"Võib-olla kõige suurem positiivne üllatus oli Karmen Bruus. Kõrgushüppes finaali ja üle pika aja jälle meeter üheksakümmend ja rohkem. Karmeni sooritus eelvõistlusel oli minu arvates üks meie koondise highlight'e sel EM-il," lausus delegatsiooni juht Aivo Normak ERR-ile.

"Aga minu arust olid väga tublid ka sprinterid. 100 meetri eelvoorudes neid tuul ei soosinud, aga 200-s tegid oma ära. Pääsesid poolfinaali ja miinimumeesmärgid said täidetud. Marleen Mülla samamoodi eelvõistluselt edasi ja täitsa südikas võistlus finaalis. Ma arvan, et need on kõige eredamad kordaminekud, aga kokkuvõttes on siin päris palju positiivset."

"Kui vaatame neid sportlasi, kes said tulemuse kirja - põhimõtteliselt õnnestusid paremini või natuke vähem paremini - paljud neist tulid siia reitingupunktidega," lausus Normak. "Nad saavutasid siin võistlusel tulemusi, mis ületas nende reitinguskoori. Kes tuli 30-ndana peale, sai 24. koha ja nii edasi. Selles valguses on positiivset küllaltki palju, ma arvaks."

Enne võistlusi lootis Normak mitmeid hooaja tippmarke. Üleliia neid siiski ei tulnud. "Pool koondisest olid ju debütandid. Kogu see täiskasvanute tiitlivõistluste melu, protseduurid enne võistlust, pikad ooteajad väljakualadel - see on väljakutse sportlastele," kommenteeris Normak. "Kui seekord päris realiseerida ei õnnestunud, siis positiivne on see, et väärtuslik kogemus saadi kätte, et järgmistel kordadel paremini."

"Tiitlivõistlusel on alati oma tegurid. Nagu nägime, ei olnud siin võib-olla kõige ideaalsemad tingimused. Mingitel päevadel oli troopiline kuumus. Ilm oli vahelduv, tuuled - kõik see mõjutab. Mõnedel aladel oleks tahtnud hüpata teises suunas - teivast näiteks, oleks olnud mugavam. Tiitlivõistluste formaat väljakute ümberpaigutamist üldjuhul ette ei näe."

Toimetaja: Siim Boikov

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