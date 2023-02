NBA: Joel Embiid ületas 10 000 punkti piiri

Embiidi arvele jäi 29 punkti, 14 lauapalli ja viis resultatiivset söötu. Embiid ületas 10 000 punkti piiri avaveerandi esimestel minutitel. Kameruni päritolu Embiidil on NBA-s kirjas 10 024 punkti, millega ta paikneb kõigi aegade edetabelis 388. real.

Embiid jõudis selle tähiseni 373 mänguga. Philadelphia klubi ajaloos pole varasemalt kellelgi nii kiiresti 10 000 punkti täitunud. Varasem rekord oli Allen Iversoni käes, kes jõudis selle tähiseni 378 mänguga.

