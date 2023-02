Kyrie Irving kerkis esimeses mängus Dallase eest üleplatsimeheks

Brooklyn Netsis rahuolematust näidanud Irving panustas esimeses kohtumises uue klubi eest 24 punktiga ja oli oma tiimi resultatiivseim. Dallase tähtmängija Luka Doncic on endiselt vigastusega eemal. Clippersi eest viskas 24 punkti Norman Powell.

"Selline debüüt on hea," sõnas 30-aastane Irving. "Viimased 96 tundi on olnud pikad, olen vaevu magada saanud. See on esimene kord, kui mind vahetati keset hooaega ja see on minu jaoks uus asi, aga olen põnevil."

Läti korvpallur Kristaps Porzingis viskas 36 punkti ja aitas Washington Wizardsi kodus 118:104 (32:31, 29:30, 27:15, 30:28) võiduni Charlotte Hornetsi üle.

Houston Rocketsi tagamängija Jalen Green panustas 41 punktiga, aga tema klubi kaotas siiski kodus Sacramento Kingsile 128:130 (37:30, 25:28, 35:41, 31:31).

Tulemused: Cleveland - Detroit 113:85, Washington - Charlotte 118:104, Boston - Philadelphia 106:99, Miami - Indiana 116:111, Toronto - San Antonio 112:98, Houston - Sacramento 128:130, Utah - Minnesota 118:143, LA Clippers - Dallas 104:110, Portland - Golden State 125:122.