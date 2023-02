Jamaical reketiga kohtunikku tabanud Tamm palus avalikult vabandust

Pühapäeva 0:2 kaotusseisus alustanud Eesti alustas võidukalt, kui Kenneth Raisma ja Jürgen Zopp olid paarismängus 6:1, 6:2 üle Daniel Azarist ning John Chinist. Kristjan Tamm kaotas seejärel Jamaica esinumbrile Blaise Bicknellile avaseti 6:7 (7), mille järel lennutas pettunult reketi enda selja taha, ent tabas joonekohtunikku ning diskvalifitseeriti.

"Läksin endast välja. Viskasin reketit, mis põrkas kogemata vastu kohtuniku jalga. Tahan väga vabandada Eesti tenniseliidu ja eesti rahva, samuti ka sponsorite ees," ütles Tamm teisipäeval Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Mõned mängijad keevad mõnikord rohkem üle, kui peaks," rääkis Eesti meeskonna kapten Ekke Tiidemann. "Seda ei tohiks teha, aga kui reket läheb kümme sentimeetrit valele poole, ongi kõik, tagajärjed on sellised. Oleks läinud teisele poole, oleks lihtsalt hoiatuse saanud. Kahju, et me ei saanud matši lõpuni mängida, aga tuleb olukorraga leppida. Hakkame jälle kolmandast liigast ülespoole rühkima," lisas ta.

Intsident, mille järel Tamm diskvalifitseeriti:

Jamaica tenniseliidu president John Azar SportsMax TV-s vastasseisu kokku võttes viha ei pidanud. "Minult küsiti varem Eesti tennismeeskonna ebasportliku käitumise kohta. Minu vaatenurgast oli Eesti tiim fantastiline, nende spordimehelikkus oli suurepärane. Oli üks isoleeritud tulipäine intsident vastasseisu lõpus, aga üldiselt ei näidanud see Eesti tegelikku olemust. Iga meeskonna liige tuli hiljem meilt individuaalselt vabandust paluma. Ma ei taha, et see üksik intsident rikuks muidu nii hea matši mainet. Nad on head poisid," jagas Azar eestlastele kiitust.