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Käidi täpne penalti aitas Thunil vältida piinlikku kaotust

Jalgpall
Mattias Käit
Mattias Käit Autor/allikas: FC Thun/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislaste Mattias Käidi ja Patrik Kristali koduklubi Thun vajas Šveitsi karikavõistluste 1/16-finaalis kolmanda liiga klubi alistamiseks penaltiseeriat.

Valitsev Šveitsi meister sõitis koduste karikavõistluste raames külla Schaffhausenile ning jäi teise poolaja alguses 0:1 kaotusseisu. Algkoosseisu kuulunud Kristal vahetati välja 62. minutil. Samal ajal sekkus mängu austerlane Furkan Dursun, kes tõi 72. minutil tabloole viigi. 80. minutil tuli Thunile appi võitu jahtima Käit.

Normaalajale järgnenud lisaajal kulus Thunil vaid kolm minutit, et Riccardo Braschi täpsest 11 meetri trahvilöögist 2:1 juhtima minna. Schaffhausenil õnnestus seis võrdsustada lisaaja viimasel minutil ning edasipääseja selgitamiseks läks vaja penaltiseeriat.

Käit realiseeris Thuni kolmanda lööjana edukalt oma penaltilöögi. Thun võitis pikale veninud penaltiseeria 8:7 ja pääses edasi 16 parema hulka, kus minnakse vastamisi esiliigas teisel kohal oleva Yverdon-Spordiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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