Tänak kodusest jõuproovist: lõunapausil on kohendamist omajagu

Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) on laupäeval toimuval Otepää talverallil lõunapausile minnes kindlalt esikohal. Eesmärk on Ford Puma rallimasinat testida järgmisel nädalal toimuva Rootsi MM-ralli tarbeks.

Tänak võitis laupäeva hommikupoolikul oodatult kõik neli kiiruskatset ning edestab ralli üldarvestuses teisel kohal olevat Georg Linnamäed 1.03,3-ga, Gregor Jeets jääb maha 1.23,7-ga.

"Lumised katsed, aga ei midagi erilist," rääkis Tänak võistluspäeva esimese poole järel ajakirjanikele. "Esimene katse oli pigem selline kitsam ja lumisem, teine oli pigem suure tee peal ja vähe kõvema tee peal. Ei saa öelda, et me väga rahul oleks, aga üritame endast parima anda."

"Nagu näha, siis lõunapausil on kohendamist omajagu. Seadistuse kallal on alati midagi muuta. Kas me just midagi huvitavat juurde leiame, aga kindlasti me mõtleme," lisas 2019. aasta maailmameister.