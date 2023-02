Tennisemeeskonna kapten: tasemelt peaks Jamaica olema meile paras

Eesti tennisemeeskonna treener-kapten Ekke Tiidemann andis Jamaical Eesti Tennise Liidule lühikese videointervjuu, kus rääkis, et võistkonna ettevalmistus Davise karikasarja Maailmaliiga II grupi matšiks kohaliku koondise vastu kulgeb plaanipäraselt.

"Kõik mehed on nüüd maailma eri otstest siia kohale jõudnud ja praeguseks ka ajavahega harjunud," vahendab tennisnet.ee Tiidemanni sõnu. "Ilm on suvine ja päikesepaisteline, aga õnneks mitte liiga palav. Ainus, mis pole võib-olla meie jaoks päris tavapärane, et osa mänge tuleb pidada õhtul tulede valguses."

Tiidemann lisas, et jamaikalaste vastuvõtt oli sõbralik ja kuigi väiksemaid viperusi on ette tulnud, on kokkuvõttes kõik hästi.

Jamaica koondise kohta arvas Tiidemann, et tegemist on Eestile jõukohase vastasega. "Ega ma neist mängijaist palju ei tea, kuid enamik on korralikud USA kolledžimängijad. Tasemelt peaksid nad olema meile parajad," ütles kapten.

Eesti meeskonda ei saa aidata esireket Mark Lajal, kes jaanuari keskel vigastas hüppeliigest. Nii on Eesti esinumbriks sel korral Kristjan Tamm, lisaks kuuluvad võistkonda Kenneth Raisma, Oliver Ojakäär, Johannes Seeman ja Jürgen Zopp.

Tamm paikneb maailma edetabelis 663. real, Jamaica esinumber Blaise Bicknell on 769. positsioonil.