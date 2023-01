Eesti käsipalliklubidel oli Balti liigas edukas päev

Eestlaste omavahelises kohtumises jäi peale SK Tapa

Sõle spordihoones läksid vastamisi HC Tallinn ja SK Tapa/N.R Energy, kelle eelmine omavaheline kohtumine lõppes lääne-virulaste 13-väravalise paremusega. Mängu alguses eksisid mõlemad võistkonna küll tehniliste praakidega, kuid samas ei suutnud võõrustajad ka vastaste väravavahti, Mikola Naumi üle mängida. Külalised suutsid omad võimalused ära realiseerida ja Endrik Jaanis viis nad kümnendal minutil juba 5:1 ette, mille järel oli tallinlaste peatreener Risto Lepp sunnitud aja maha võtma. Poolaja keskel kulgeti kuus minutit skoorimata, väravapõua lõpetas 20. minutil karistusviskest Marcus Rättel, kes tegi Tapa kasuks seisuks 8:4.

Esimese perioodi lõpp kulges Tapa kontrolli alla ja enne garderoobi minekut tegi Vahur Oolup seisuks 16:7. Tapa võis teise poolaja alguses juba julgelt vahetusi teha. Vahe püsis sarnasena ning 45. minutil tõi HC Tallinna poolt Markus Oliver Mädo tabloole numbrid 14:21. Võõrustajad vastastele siiski ohtlikuks enam ei saanud ning lõppseisuks tegi Marcus Rättel 30:17. Pealinlaste resultatiivseim oli Volodymyr Shcherban seitsme tabamusega. N.R Energy eest said käe valgeks koguni 11 meest, kellest suurim skoorija oli Ilja Kosmirak seitsme väravaga.

"Täitsime täna põhieesmärgi, milleks oli võtta kaks punkti, et säilitada võimalus võtta alagrupis teine koht ning tagada endale sellega parem positsioon play-off'iks. Olime motiveeritud ja valmis võitlema. Saime laialt kasutada kõiki noormängijaid, millel on küll ka teine pool, et see tähendas, et mäng ei olnud piisavalt kaua pingeline, et oleksime saanud kõiki oma liikumisi põhikoosseisuga läbi teha," alustas analüüsiga SK Tapa väravavaht Mikola Naum. "Täna ei olnud meie poolt hea esitus. Meie koosseis on õhuke ja mängijad noored, mistõttu ei saa me oma potentsiaalist kõike kätte. Aga üritasime ja andsime endast parima," lisas HC Tallinna pallur Shcherban.

Lätis võitlevad Mistra ja Viljandi HC teenisid maksimumpunktid

Viljandi HC alustas mängu Ogrega resultatiivselt, kuid samas ei suudetud ka kaitse poolt pidama saada ning seetõttu olid Andrei Basarabi kolmanda värava järel 11. minutil tablool endiselt viiginumbrid 5:5. Lätlased mängisid terve kohtumise vältel seitse-kuuele ülekaalu ning algul ei saanud eestlased sellega kuidagi hakkama. Võõrustajad rebisid korra kahe tabamusega ette, kuid Kristjan Kooviti tabamuse järel tulid külalised taas 11:11 seisule. Suureskoorilise poolaja lõpetas koos sireeniga Ott Variku tabamus ja viljandlased läksid väikesele puhkusele 16:15 eduseisus.

Teist poolaega alustas paremini Viljandi HC, kes suutis hea kaitsetöö ja Rasmus Otsa tõrjete abil end 37. minutiks Simon Drõgini värava järel 22:17 ette rebida. Kuigi kohati suutsid lätlased eestlastele ka veidike lähemale tulla, siis ohtlikuks nad enam ei saanud ja viljandlased võtsid kõva võitluse järel lõpuks numbriliselt üsna veenva 34:31 võidu. Viljandi resultatiivseim oli Ott Varik kaheksa tabamusega. Lõunanaabrite eest viskas Richards Leja sama arvu väravaid.

"Alguses ei suutnud me ülekaalu vastu oma pead külmana hoida ning loopisime palju kaugelt tühjast väravast mööda. Eestis ei ole me harjunud sellega, et vastased terve matši seitse-kuue vastu mängivad. Poolajal tehti selgeks, et läheme pigem lühikese sööduga ning viskame kindlamaid väravaid. Lõpuks kindlustasime tänasest kaks punkti, mis on kõige tähtsam," olid Viljandi HC mängija Kristo Voika esimesed mõtted pärast mängu.

Mistra jäi lätlaste klubi LSPA vastu kohe algul tagaajaja rolli, kui 13. minutiks särasid tablool numbrid 5:10. Vahe venis ka vahepeal suuremaks, kuid viis minutit enne poolaja lõppu viskas Serhii Orlovskyi Mistra kolme värava kaugusele. Perioodi lõpus suutsid võõrustajad veel korra skoorida ning Kristians Kelerts tegi enne garderoobi minekut seisuks 18:14. Teise poolaja algus kulges nii nagu esimene lõppes, lätlaste kontrolli all.

Perioodi keskpaigas võttis Mista jalad kõhu alt välja ning tegi 5:0 spurdi, mille lõpuks särasid Ievgen Buinenko tabamuse järel tablool numbrid 21:21. Siis skooriti pikalt kordamööda ning 51. minutil asus Mistra ka Martin Neruti väravast korra ühe väravaga ette. Selle järel aga ei suutnud eestlased pikalt palli postide vahele toimetada, kuid samas hoiti ka kaitses enda pool puhtana ning eestlaste väravavaht Armis Priskus hoidis enda väljakupoolelt tühja väravasse visates seisu 26:25 oma tiimi kasuks. Kuigi Mistra teenis viimastel sekunditel veel mitu karistusminutit, siis lätlastel enam skoorida ei lastud ning nii tõi Priskuse värav harjumaalastele kaks punkti.

Mistra resultatiivseim oli Orlovskyi üheksa tabamusega. Vastastel viskas Kristers Rihards Ozols seitse väravat. "Täna oli meie jaoks viimaste sekunditeni raske mäng. Me ei saanud oma mängu algusest peale hästi käima. Aga tänu võidutahtele ning üksteise toetusele suutsime võidu saavutada ja kaks punkti koju kaasa võtta," sõnas Mistra pallur Vladyslav Naumenko pärast mängu.

Ühes mängus, kus eestlasi ei osalenud, alistas Läti klubi ZRHK Tenax Dobele HC Amberi 28:24. Pühapäeval sõidab HC Tallinn külla Põlva Servitile, kellel on võimalus selles matšis oma alagrupi esikoht ja parim võimalik paigutus play-off'iks kindlustada. Mistra ja Viljandi HC jätkavad Läti turneed, vahetades pühapäevaks vastased.

Tulemused ja ajakava:

28.01

HC Tallinn - SK Tapa/N.R Energy 17:30 (7:16)

ZRHK TENAX Dobele - HC Amber 28:24 (12:13)

Ogre/HYDROX - Viljandi HC 31:34 (15:16)

ASK Zemessardze/LSPA - Mistra 25:26 (18:14)

29.01

Kell 13.00 · Ogre/HYDROX - Mistra (Ogre HK)

Kell 14.00 · ASK Zemessardze/LSPA - Viljandi HC (ASK spordisaal)

Kell 16.00 · ZRHK TENAX Dobele - VHC Sviesa (Dobele spordihall)

Kell 16.00 · Põlva Serviti - HC Tallinn (Mesikäpa hall)