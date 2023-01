Viljandi ja Mistra olid Läti klubidest üle, Serviti domineeris kodus

Pühapäeval peeti käsipalli Balti liigas kuuenda vooru viimased kohtumised. Viljandi HC ja Mistra said jagu Läti klubidest, Eesti klubide omavahelises vastasseisus jäi peale Põlva Serviti.

Mistra tegi Lätis puhta töö

Kohtumise algusminutitel andis Mistra võõral väljakul initsiatiivi võõrustajale, lastes HK Ogrel ühe-kahe väravaga juhtima minna. 13. minutiks olid trumbid aga Raasiku meeskonna käes, kui Vladyslav Naumenko võistkonna 9:6 juhtima viis. 21. mänguminutil oli mäng endiselt Mistra võimuses – Martin Neruti tabamus tegi skooriks 13:10. Kolm minutit enne esimese poolaja lõppu tõi Ogre kohtumisse vaheldust ja äkitselt oli seis viigis 15:15. Sander Sven Annula, Aleksander Keskküla ja Rauno Ausi järjestikused väravad päästsid Mistra kaosest ja hingamispausile mindi eduseisult 18:15.

Teisel poolajal jätkas Mistra oma edumaa kindlustamist ja Naumenko ning Neruti tüürimisel võideldi 40. mänguminutiks välja viieväravaline eduseis. 10 minutit hilijem oli skooriks juba 31:23 ning kohtumisele tõmmati joon alla seisult 37:27. Vladyslav Naumenko nimele kogunes üheksa väravat ning laitmatu mängu tegi Martin Nerut – kaheksa tabamust kaheksast viskest. Vastasmeeskonna eest viskas enim väravaid Elvijs Borodovskis, kes tabas kuuel korral.

"Oli väga tähtis mäng meie jaoks ja panime emotsiooni pealt. Teadsime, et vastased mängivad rünnakul seitse vs kuus ja olime valmis selleks. Aitasime üksteist ja saime kaitses väga hästi hakkama. Väravavaht aitas ka meid kõvasti ning rünnakul panime palli hästi liikuma," lausus Nerut.

Viljandi jäi vastasele püüdmatuks

Samuti Lätis toimunud matš ASK Zemessardze/LSPA ja Viljandi HC vahel leidis vägagi võrdväärse alguse. Seda näitas ka tabloo, kui 10. minutiks oli seis vaid 3:3. Viigist murti välja, kui Mikk ja Ott Varik viisid mulgid kiirelt kahe punktiga ette. Sealt edasi Mikk Variku ind vaid kasvas ja nii saavutati kolme-, nelja- ning viieväravaline edumaa kuniks juhiti lõpuks kuue väravaga. Skoorilt 16:10 mindi vastu mängu teisele poolele, mis kuulus samuti Viljandile.

Hoolimata kaheminutilistest eemaldamistest jäi Viljandi vastase jaoks kättesaamatuks, sest mulgid juhtisid stabiilselt kuue või seitsme väravaga. Matš võideti resultaadiga 27:20. Viljandi ridadest täitis väravaküti kohustusi Ott Varik kuue väravaga, Kristo Voika abistas viie tabamusega. ASK Zemessardze/LSPA resultatiivseim Renars Grenbennikovs viskas viis väravat.

"Alguses oli meil realiseerimisega raskusi ja nemad said lihtsaid väravaid. Mida aeg edasi, seda rohkem saime kaitse pidama ja selle pealt saime kiirrünnakuid ja poolkiireid ning sellega tegime vahe sisse," sõnas Mikk Varik. "Kordaminekuks võib öelda, et maksimumpunktid on tabelis."

Serviti ei andnud Tallinnale võimalust

Eesti klubide omavahelises kohtumises läksid vastamisi Põlva Serviti ja HC Tallinn. Serviti võitles sõnaõiguse välja kodusaalis alles kaheksandal minutil, kui Alfred Timmo tabamusest esimest korda juhtima mindi seisuga 3:2. 16. minutil kinnitas Serviti kanda, kui Alfred Timmo seitsmemeetri karistusviske realiseeris ning vahemaa kaheväravaliseks tegi. Edaspidi kärises vahe aina suuremaks, mida üritasid leevendada Volodymyr Shcherbani ja Markus Oliver Mädo tabamused. Esimese poolaja lõpus kasvatas Hendrik Varul vahe kuueväravaliseks – 17:11.

Kui 40. minutiks oli Põlva meeskonnal 23 punkti, siis tallinlastel oli õnnestunud teisel poolajal realiseerida vaid viiel korral ehk kokku oli 16 väravat. Enamjaolt Tallinna väljakupoolel toimunud matš lõppes tulemusega 36:27 Serviti kasuks.

Sellega kindlustas Serviti oma alagrupis esikoha. Serviti resultatiivseim oli Alfred Timmo kaheksa tabamusega. Volodymyr Shcherban viskas HC Tallinna kasuks 10 väravat.

"Mängu alustasime natukene rabedalt, jäime hätta realiseerimisega. Tasapisi suutsime mänguohjad enda kätte võtta ja pikema pingi toel meie kiiret mängutempot peale suruda. Saime vahe sisse ja suutsime seda hoida mängu lõpuni. Kõik said mänguaega ja vajalikud kaks punkti tabelis juures,"

kommenteeris viis väravat visanud Sander Sarapuu.

Tulemused:

HK Ogre/HYDROX – Mistra 27:37

ASK Zemessardze/LSPA – Viljandi HC 20:27

Põlva Serviti – HC Tallinn 36:27

ZRHK TENAX Dobele – VHC Sviesa 30:24