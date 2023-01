Dakari rallil karmi avarii teinud Sainz vigastas selgroogu

60-aastase hispaanlase Audi maandus Dakari ralli üheksanda katse alguses liivadüüni ületades karmilt esiosa peal ning jäi katusele. Sainz kurtis valu üle rinnus ning helikopter alustas läbivaatuseks tema transportimist haiglasse, kuid rallilegend käskis õhus piloodil ümber pöörata ning naasis masina juurde. Temal ning kaardilugejal Lucas Cruzil ei õnnestunud siiski rallit jätkata.

"Dakari rallilt tagasi Madridi jõudes jäi seljavalu mind tavapärasest kauemaks kimbutama," kirjutas Sainz sotsiaalmeedias. "Pärast arstidega konsulteerimist tehti edasised uuringud, mis ei toonud paraku häid uudiseid: kahest selgroolülist leiti mõra. Hea uudis on, et mõlemad lülid on stabiilsed, siit edasi on minu eesmärgiks võimalikult kiiresti taastuda."

Sainz on Dakari ralli võitnud neljal korral: 2008 ja 2010 Volkswageniga, 2018 Peugeot'ga ning 2020 Miniga. Tänavu võidutses kuulsal kõrberallil Katari sõitja Nasser Al-Attiyah.