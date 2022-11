Hyundai pealik Moncet: ma pole kindel, mis minust saab

Hyundai autorallivõistkonna ajutine tiimijuht Julien Moncet andis mõista, et tema jätkamine meeskonna pealikuna pole kindel.

"Ma pole kindel, mis minust edasi saab. Vaatamata tõusudele ja mõõnadele ning mõnedele vastuoludele nautisin tiimipealiku rolli väga ja ma jätkaksin selles rollis ka tulevikus," rääkis Moncet ralliportaalile DirtFish. "Kas ma jätkan Hyundais või mõnes muus tiimis, seda ma ei tea. Mul on kerge aimus, mis võib juhtuda."

Moncet juhtis enne tiimipealikuks saamist Hyundai mootoriarenduse osakonda. "Tiimipealiku töö oli väga erinev sellest, mida ma varem tegin. Esimesest päevast visati mind vette igasuguse ettevalmistuseta. Pole ühtegi käsiraamatut, mis õpetaks, kuidas see töö käib. Monte Carlos oli peaaegu kõik minu jaoks uus."

"Proovin rohkem meenutada häid hetki kui halbu. Muidugi oli ka raskeid momente, aga üldjoontes oli tore kogemus. Kohati oleksin soovinud rohkem toetust saada, aga see on eraldi jutt."

Moncet jäi kokkuvõttes hooajaga rahule. "Püüdsime olukorda arvestades anda endast parima. Kindlasti kulgesid mõned rallid väga keeruliselt, kuid me ei andnud kunagi alla ja oli väga meeldiv näha, et meeskond suutis olla konkurentsivõimeline, väga kiire ja teenida palju häid tulemusi."

"Arvestades kõiki raskusi, mis meil olid, suutsime meeskonna õiges suunas tüürida. Usun, et nende tingimuste juures poleks olnud võimalik paremaid tulemusi saavutada. See näitab, et järgmisel hooajal oleme tiitlinõudlejad. Loodetavasti töötavad edaspidi kõik ühise eesmärgi suunas ning igaüks teeb oma tööd ja ainult oma tööd."