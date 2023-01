M-Spordist lahkunud Greensmith leidis uue tööandja

"Pärast kaheksat Fordis veedetud aastat on aeg millekski uueks ja selleks on Škoda Fabia RS Rally2. Eelolev hooaeg saab olema äärmiselt konkurentsitihe, rohkem kui kunagi varem, mistõttu olen väga rahul, et saan liituda Tokspordi ja Škoda pakutud programmiga. Üks asi on kindel: sel aastal veedan palju aega autoroolis," ütles Greensmith.

Greensmith võistles viimati Rally2 tasemel 2019. aastal, kui ta lõpetas hooaja kokkuvõttes Kalle Rovanperä ja Mads Östbergi järel kolmandal kohal. Esimest korda näeb Greensmithi Škoda roolis märtsi keskel Mehhiko rallil. Lisaks Greensmithile sõidavad tänavu Rally2 tasemel ka mullu MM-sarja kuulunud Oliver Solberg ja Adrien Fourmaux.