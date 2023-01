Norra koondise liidrit vaevab Otepää MK-etapi eel kõhuhaigus

Kui kõik läheb hästi, liitub maailmakarikasarja liider Jarl Magnus Riiber Norra koondisega laupäevaseks võistluseks. Trenni ta Otepää suusahüppemäel teha ei saa, kuid õnneks tunneb Riiber võistluspaika hästi. Otepääl on norralane MK-sarjas kaasa teinud neljal võistlusel. Need kõik on ta lõpetanud esimesena.

"Riiberil on nüüd nädal aega olnud kõhuhäda. Täna (teisipäeval - toim) oli esimene päev, kui ta ennast paremini tundis. Seega arvan, et ta saab meiega reedel liituda. Peame lootma, et ilm on hea ja pole vaja kasutada neljapäevase suusahüpete eelvõistluse tulemusi. Aga tema lootus on olla laupäeval ja pühapäeval stardis," rääkis Norra koondise peatreener Jan Schmid.

Riiberi kõrval on Norra koondises tänavusel hooajal väga head taset näidanud 22-aastane Jens Luraas Oftebro. Eelmisel hooajal tuli Oftebro Otepääle kohale, aga külmetushaigus ei lasknud tal Eestis võistelda. Pekingi taliolümpia suure mäe võistluse hõbemedalist on käesoleval talvel leidnud MK-sarjas varasemast stabiilsema kvaliteedi.

"Jah, hooaeg on olnud väga hea. Eelmisel kahel talvel olen hüppemäel palju rohkem hädas olnud. Jah, võitsin medaleid nii MM-ilt kui olümpialt, aga olin hea ühel päeval. Sel aastal olen kõrgel tasemel esinenud igal võistlusel. See on enesekindluse jaoks väga tähtis ja samuti MK-sarja üldarvestuse jaoks. Seega, loodetavasti saan heal tasemel võistlemist jätkata," sõnas Oftebro.

Otepääl ootab võistlejaid mitmekülgne programm. Reedel leiab aset segavõistkonnavõistlus. Laupäeval võisteldakse nii-öelda ümberpööratud formaadis, sest esmalt on kavas ühisstardist murdmaasõit ja seejärel suusahüpped. Klassikaline kahevõistlus toimub pühapäeval.

Nädalavahetuseks prognoositakse kuni paarikümnekraadilist pakast. Kas Norra koondisel on olemas ühtne seisukoht, milliste külmakraadide juures võistlemisega riskima ei hakata?

"Varasemalt oleme sellistel puhkudel jätnud otsustamisõiguse sportlastele ja küsime oma võistkonna arsti arvamust. Aga üldist poliitikat meil ei ole. Mõned tulevad jaheda ilmaga teistest paremini toime. Aga minu teada ei ole meie meeskonnas kedagi, kellel esineks kopsuprobleeme. Seega peaks kõik olema hästi. Kuid loodame muidugi, et on prognoositust natuke soojem," ütles Schmid.

Norra meeste kahevõistluskoondisse kuuluvad lisaks Riiberile, Oftebrole ja Jörgen Graabakile Otepääl ka kolm nooremat meest.