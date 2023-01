Tehnikat vedanud bussi rike muutis Otepää MK-etapi neljapäevast ajakava

Kahevõistluse MK-etappidel on suusahüpete mõõtmist korraldav tehnika ühtne ja selle eest hoolitseb rahvusvaheline suusaliit (FIS). Paraku läks tehnikat vedav buss Poolas katki ning jõuab Otepääle kõikide plaanide kohaselt alles neljapäeva varahommikul, teatasid korraldajad enda kodulehel.

MK-etapi korraldaja Ago Markvardti sõnul saab probleem õigeaegselt lahendatud. "Swiss Timingu buss on kogu võistluste aju, mis jookseb ühte arvutisse kokku. Seal on nii suusahüpete pikkust mõõtev tehnika, telegraafika, protokollid, arvutussüsteemid, kohtunike andmeside. Õnneks on meil piisavalt aega asjade ümbermängimiseks. Alustame neljapäeval mäel kell neli ja lõpetame pool üheksa. Kui homme õhtul peaks tekkima näiteks probleeme tuulega, siis on meil PCR-i jaoks varuks ka reede," ütles ta.

5. jaanuari uus ajakava:

12.00-14.00 suusatreening

16.00 meeste suusahüpete treening

17.45 meeste suusahüpete eelvõistlus (PCR)

18.45 naiste suusahüpete treening

19.45 naiste suusahüpete eelvõistlus (PCR)

Reedel leiab Otepääl aset segavõistkonnavõistlus. Laupäeval võisteldakse n-ö ümberpööratud formaadis ehk esmalt on kavas ühisstardist murdmaasõit ja seejärel suusahüpped. Klassikaline kahevõistlus toimub pühapäeval.

Laupäeval ja pühapäeval näeb võistlusi otsepildis ETV-s, ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.