Ilves Riiberi puudumisest: kuningas on eest läinud, esikohta lihtsam püüda

Kristjan Ilves keskendus koduse MK-etapi eel suusahüppetreeningutele. Murdmaasõit polnud tagaplaanil, kuid edu saavutamiseks on tähtis oma trump senise hooajaga võrreldes paremini maksma panna. 1. jaanuaril sai Ilves tagasi ka suusahüppevarustuse, mis detsembri keskel lennureisi käigus kaduma läks.

"Olin hästi palju ühenduses Stian Kvarstadiga, minu hüppetreeneriga Norras. Kui ma siin hüppasin, siis ma saatsin talle videoid ja meil oli temaga pidev tehnikaanalüüs ka treeningu käigus," rääkis Ilves ERR-ile. "Arvan, et ma olen asjast maksimumi võtnud ja see aeg, et olla kodus ja natukene võtta ka peas väike puhkus, lihtsalt olla sellises rahulikumas keskkonnas, see kulus väga ära."

Otepää MK-etapi eel paistab, et kõrgete kohtade heitluses on kaardid varasemast lahtisemad. Neljapäeval sai selgeks, et organismi tunginud parasiidiga võitlev Jarl Magnus Riiber Eestisse ikkagi ei tule.

"Kuningas on eest ära läinud," naljatas Ilves. "Talle Otepää väga-väga meeldib ja ta on alati siin isegi natuke parem kui ta muidu oleks. Kahju temast, et ta ei saa siin võistelda, aga teistpidi, esikohta on nüüd kindlasti lihtsam püüda. Võidu peale tuleb siin päris tihe võistlus."

"Külmalained ja haigusteperiood viib ikkagi rivist üsna palju sportlasi ja on toimunud viimastel hetkedel veel palju vahetusi. Aga üldjuhul ikkagi kõik tugevamad on kohal," tõdes Otepää MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardt.

MK-sarja teada-tuntud tegijatest ei leia Otepää stardiprotokollist näiteks Vinzenz Geigerit, Mario Seidlit ega Johannes Rydzekit. Üldarvestuse praegune kolmas, sakslane Julian Schmid on aga platsis. Just käesoleval hooajal teenis ta Rukal karjääri esimese MK-etapivõidu.

"Siin on palju sportlasi, kes võivad samuti jõuda pjedestaalile või ka võita," sõnas Schmid. "Austerlased, nagu Johannes [Lamparter]; norralased on tugevad. Jörgen [Graabak] või Kristjan Ilves - nad on kõik siin selleks, et tõusta pjedestaalile või võita."