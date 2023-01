Kahevõistluse liider Riiber jääb haiguse tõttu Otepää MK-etapilt eemale

"Värskeim uudis on see, et andsime kõikidele teada, et viimase kahe nädala probleemide tõttu ma sel nädalavahetusel ei võistle," ütles Riiber Norra ringhäälingule (NRK).

Esmalt kimbutas teda detsembris viirushaigus, nüüd aga vaevab Riiberit parasiit. "Mul on parasiit, mis on mu vormi kõvasti mõjutanud. Ma ei suuda üldse süüa ja niimoodi on see olnud juba kaks nädalat," selgitas Riiber, et tal on parasiidi tõttu maopõletik.

Viimasel ajal pole ta üldse treenida saanud ja Riiber pole kindel, millal ta selleks jälle võimeline on. "Elasime lootusega, et saan Otepääl võistelda. Olen kaotanud kaalu ja see ei ole hea energia jaoks, mida on vaja kiireks suusatamiseks. See tähendab, et mu keha ei suuda praegu normaalselt toimida," rääkis Riiber, et tõenäoliselt peab ta vahele jätma ka järgmise nädala MK-etapi. "Iga päevaga muutun üha nõrgemaks. Vahepeal sain natuke treenida, aga lõpuks ei jaksanud enam üldse trenni teha."

Praegu MK-sarja üldarvestuses koondisekaaslase Jens Luraas Oftebro ees juhtiv Riiber uskus, et viiendat järjestikust üldvõitu ta võtta ei suuda. "Tõenäoliselt pean MK-sarja üldvõidul minna laskma ja pigem MM-ile keskenduma hakkama," arutles ta. "Selleks peaks väike ime sündima, et mul oleks võimalik taas üldvõit võtta."

Otepää MK-etapp algab neljapäeval proovivõistlusega. Reedel leiab aset segavõistkonnavõistlus. Laupäeval võisteldakse n-öe ümberpööratud formaadis ehk esmalt on kavas ühisstardist murdmaasõit ja seejärel suusahüpped. Klassikaline kahevõistlus toimub pühapäeval.

Laupäeval ja pühapäeval näeb võistlusi otsepildis ETV-s, ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.