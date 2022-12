Kristjan Ilves: kui natukene jääb puudu, siis enam esikuuikusse asja ei ole

Kristjan Ilvese keskpärase hooaja alguse peapõhjus peitub mullusest tagasihoidlikumas suusahüppevormis. Kui läinud hooaja kokkuvõttes oli Ilves MK-sarjas osalenud kahevõistlejatest paremuselt teine hüppaja, siis käesoleval hooajal asetseb ta hüpete arvestuses 15. kohal.

Tasub lisada, et hiljutisel lennureisil kaotas Ilves isikliku suusahüppevarustuse. Varuvarustusega võisteldes pole tunnetus ja enesekindlus paratamatult maksimaalsel võimalikul tasemel. Viimaseid kuid vaadates teeb aga rõõmu see, et murdmaarajal on toimunud väike areng.

"Kui ma ütlesin eelmisel aastal, et kogu see hüppetase ja üleüldine tase on väga palju tõusnud, siis ma näen, et sel aastal on veel käiku juurde pandud. Just hüppemäe poole pealt on väga paljud riigid juurde pannud. Ja tõesti, ma näen ise, et ma ei hüppa väga kehvalt, hüppan täitsa okei-tasemel. Aga on näha, et kui natukene jääb puudu, siis enam esikuuikusse asja ei ole," rääkis Ilves.

"Mida ma võib-olla tundsin suvel oli see, et meil tulid uue lõikega kombed. Praegu näen, et see ei ole mulle väga hästi sobinud. Olen juba suve algusest natukene võidelnud sellega. Ma ei ole tornis leidnud endale sellist mõnusat asendit, millega sõita sinna otsani, äratõukeni. Üks asi on viinud teiseni. Terve suvi tundsin väga heast hüppamisest ja enesekindlusest puudust. Kogu aeg otsid midagi," lisas Ilves.

Kahevõistlejate hooaeg jätkub Otepääl toimuva MK-etapiga. Parimal juhul on Ilves kodusel etapil saanud kaheksanda koha. Sarnaselt eelmise hooajaga on Otepääl ka käesoleval talvel kavas üks võistlus, kus esmalt suusatatakse ning alles seejärel hüpatakse. Ilves usub, et hoolimata keskpärasest hüppevormist võiks tavapäratu formaat anda talle ikkagi head võimalused.

"Kindlasti see oleks meeletult tore murdepunkt sellele hooajale, kui sealt hakkaksid need tulemused, mida ma ise ootan, mida teised ootavad, hakkaks sealt pihta. Loomulikult, kui kodupubliku ees võistelda, siis see annab selle lisaväärtuse sinna. Loodetavasti tuleb palju inimesi raja äärde, et nad annaksid selle ühe lisakäigu juurde."

Otepää MK-etapp algab 5. jaanuaril.