Otepää MK-etapile tulevad kahevõistluse tipptegijad

MK-etapi korraldustiimi juht Ago Markvardt nendib, et seni on suurvõistluse ettevalmistus kulgenud igati tavapärases graafikus, kuid seda kõige paremas mõttes.

"Oleme võistlusteks ja sportlaste tulekuks 99,9% valmis. Kodupublikul on kindlasti hea meel Kristjan Ilvese võistlemise üle, kuid saan kinnitada, et Otepääl stardivad ka kõik Kristjani tugevad konkurendid ja kahevõistluse absoluutsesse tippu kuuluvad sportlased. Teiste hulgas võistlevad Otepääl MK-sarja valitsev liider Jarl Magnus Riiber, käesoleva hooaja tõusev täht Julian Schmid ning järjepidevalt head taset näitavad Johannes Lamparter, Vinzenz Geiger ja Jörgen Graabak," rääkis Markvardt.

Markvardt lisas, et kindlasti väärivad tähelepanu ka naiskahevõistlejad, kes samuti Otepääl MK-etapil võistlevad. "Otepääl võistlevad 31 naist - see on märkimisväärne arv, mis näitab ilmekalt seda, et kahevõistlus ei kao lähiajal kuhugi. Naiste huvi ala vastu ja soov sellega tipptasemel tegeleda aitab kahevõistlust kindlasti edasi."

Kahevõistluse MK-etapp algab reedel, 6. jaanuaril segavõistkondade mõõduvõtuga, kus ühes tiimis võistlevad koos kaks naist ja kaks meest. Laupäeval toimub mass-stardist meeste 10 km ja naiste 5 km murdmaasuusatamine koos hüppevõistlustega. Pühapäeval võistlevad naised ja mehed individuaalselt ning tavapärasel Gunderseni meetodil.

Esimesed kahevõistlejad saabuvad Eestisse 3. ja 4. jaanuaril. Täpsem piletiinfo ja võistluste programm on leitav siit.