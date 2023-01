Nadal sai järjekordse kaotuse, aga Austraalia lahtiste eel ohumärke ei näe

Eelmisel nädalal kaotas Nadal United Cupil britile Cameron Norrie'le ja pärast esmaspäevast allajäämist kodupubliku ees mänginud de Minaurile on hispaanlane nüüd ATP karussellis oma viimasest kaheksast kohtumisest kaotanud kuus.

"Mul on vaja neid tunde väljakul, mul on vaja selliseid võitlusi," rääkis Nadal. "Ma pole viimase kuue-seitsme kuu jooksul palju ametlikke mänge pidanud. Päevad, nagu need kaks, aitavad. Muidugi on võites progress kiirem, aga pean jätkama võitlemist. Austraalia lahtiste alguseni on kaks nädalat: ma ei ütle, et olukord on ideaalne, aga samal ajal ei saa ma öelda, et asjad oleks halvasti, sest kohati mängin väga hästi," tõdes hispaanlane.

Et Suurbritannia alistas nii Hispaania kui Austraalia, ei oma esmaspäeval ja teisipäeval Sydneys toimuvad kohtumised suurt tähtsust, sest grupist lähevad edasi britid. Borna Coric alistas esmaspäeval 7:6 (1), 7:6 (2) Arthur Rinderknechi ning Horvaatia läks grupivõidu otsustavas matšis Prantsusmaa vastu 2:0 juhtima.