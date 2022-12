Lajal: suurem eesmärk on mängida slämmiturniiri kvalifikatsiooni

"Kui ma õigesti mäletan, siis Davis Cupil sai öeldud, et plaan on suve lõpuks olla 600 kandis. Treeneriga panime eesmärgiks aasta lõpus olla 450 seas," avaldas 19-aastane Lajal intervjuus Delfile, et ei osanud sellist tõusu oodatagi. "Rääkisime treeneriga, et märtsi keskel tahaks olla TOP 300 seas. See oleks praegu hea eesmärk. Plaan on mängida suure slämmi kvalifikatsiooni – see on suurem eesmärk ja asi, mille poole töötada."

Maailma edetabelis on eestlastest kõrgeimal kohal olnud Jürgen Zopp, kes 2012. aastal tõusis 71. reale. Küsimusele, kas ta tunneb Eesti tennisefännide ootuste pärast ka pinget, vastas Lajal: "Pigem on just väga hea tunne, et Eesti rahvas on minu selja taga. Tunnen hästi palju toetust, mis annab ainult jõudu ja enesekindlust juurde. See on väga hea tunne ja annab kindlasti väga palju motivatsiooni."

Esimese täispika profihooaja teinud Lajal sai aastaga kolm ITF-i turniirivõitu ja mängis veel kahel korral finaalis. "Kindlasti väga hea aasta, eriti arvestades, et see oli mu esimene hooaeg tuuri peal. Olen enda üle uhke," ütles ta.