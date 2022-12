Vladimir Klitško: IBA ja WBA kokkulepe jätab suure "pleki" poksile

Vladimiri vend Vitali, kes on samuti endine raskekaalu maailmameister, on Kiievi linnapea. Vitali ütles Twitteri postituses kokkuleppe kohta järgmiselt: "Plekk õilsa kunsti mantlil".

WBA presidendi Gilberto Jesus Mendoza ja IBA presidendi Vene ärimehe Umar Kremljovi vahel kirjutati 28. novembril Mexico Citys alla koostööleping, mille kohta ütles Mendoza järgmiselt: "See on suur samm meie eesmärkide saavutamise ja selle suurepärase spordiala integreerimise suunas."

"Poks vajab rohkem läbipaistvust, mitte rohkem ahnust," ütles Klitško. "WBA ja IBA koostööleping on plekk õilsa kunsti mantlil. Otsus ennistada Venemaa ja Valgevene poksijad on kustumatu moraalne viga. Pole juhus, et ROK (rahvusvaheline olümpiakomitee) jätab poksi 2028. aasta olümpiamängudelt välja. Poks vajab ühte suurpuhastust," lisas Klitško.

WBA põhjendas, miks Venemaa poksijaid enam välja ei jäeta, öeldes: "WBA tegi oma meistrivõistluste komitee ja reitingukomitee kaudu avalduse, milles otsustas taastada Venemaa ja Valgevene poksijad edetabelis. Selle riigi sportlased ei ole sõdurid ega valitsuse liikmed. Seetõttu pole neil Ukrainas toimuva sõjaga mingit pistmist. Iga võitleja, kes räägib sõja poolt või on sellega seotud, eemaldatakse edetabelist koheselt."

"See leping IBA-ga on midagi, mis toob poksile palju kasu," lisas Mendoza.

Mõlemad juhid allkirjastasid kümne põhipunktiga lepingu, mille eesmärk on edendada amatöörpoksi ja mõlema haru integreerimist spordi süstemaatiliseks arendamiseks.

"IBA raames ehitame ülemaailmset poksikodu," ütles Kremljov. "IBA ja WBA koostöö tulemus võib kindlustada poksi, kui spordiala, tuleviku. Meie eesmärk on ehitada sild kahe organisatsiooni vahel ja anda rohkem võimalusi kõigile poksijatele kogu maailmas."