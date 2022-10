Eesti Poksiliidu president IBA otsusest: meile pole ametlikku teadet tulnud

Rahvusvaheline Poksiliit (IBA) teatas hiljuti, et lubab Venemaa ja Valgevene poksijatel võistlustele naasta ning oma riigilipu ja hümni all võistelda. Eesti Poksiliidu presidendi Kalle Klandorfi sõnul pole Eesti Poksiliidule sellist teadet tulnud. Klandorf lisas, et Valgevene ega Vene sportlasi ei kavatseta kutsuda Eesti Poksiliidu poolt korraldatavatele võistlustele.

"Endiselt ei ole meile tulnud ametlikku teadet. Meie praegu tegutseme selle ametliku teate järgi, mis tuli meile selle aasta märtsis ja siin on öeldud, et IBA mõistab hukka olümpiarahu rikkumise ja Ukraina vastu sõjategevuse. Juhatus kiitis heaks Venemaa ja Valgevene sportlaste mitte lubamise võistlustele - see on ka kõik, mille järgi meie tegutseme. See teade, millest ma praegu rääkisin, saadeti ametlikult kõikidele liitudele. See teade, mis ilmus nende (IBA - Rahvusvaheline Poksiliit) koduleheküljel, seda me ei olnud lugenud, sest igapäevaselt me nende kodulehte ei loe. Me eeldame, et kui tuleb mingi ametlik teade, siis see saadetakse ka alaliitudele ja see ametlik teade lükkab eelmise teate ümber. Nii kaua kui ametlikku teadet pole, siis me tegutseme selle järgi, mis on eelmine ametlik teade," ütles Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf.

Klandorfi sõnul ei ole neile ametlikku teadet tulnud, et selline otsus oleks vastu võetud. Kaks nädalat tagasi toimunud ülemaailmsel poksikongressil ei räägitud sellest midagi ning Rahvusvahelise Poksiliidu koduleheküljel kirjutatavad uudised on neile üllatuseks.

"Mina leian, et niisugusest kardinaalsest kursimuutusest peaks teavitama kõigepealt alaliite. Kaks nädalat tagasi toimunud kongressil ei räägitud sõnagi sellest. Meie täidame eelmist ametlikku dokumenti," kommenteeris Klandorf.

Klandorfi sõnul ei ole juba ammu sport ja poliitika lahus, kuna riigid toetavad sporti vastavalt oma oskustele ja võimetele.

"Sport ja poliitika ei ole lahus ja see ei saa mitte kuidagi lahus olla. Sporti teevad sportlased, aga sporti arendavad riigid ja iga riik oma oskuste ja võimaluste järgi arendab sporti, mis tähendab, et poliitiline dimensioon on siin juures. Ma võin niipalju öelda, et ka edaspidi me ei kavatse kutsuda Valgevene ega Vene sportlasi võistlustele, mida teeb Eesti Poksiliit," lisas Klandorf.

Novembris toimuvad poksis U-19 meistrivõistlused Hispaanias ning Klandorfi sõnul on Hispaanial kui Euroopa riigil vaja otsustada, kas nad võtavad Vene ja Valgevene sportlased vastu või mitte.

"Kui tulevad maailmameistrivõistlused ja Vene võistlejad tulevad sinna, esimene kokkupuude võib olla novembris Hispaanias, kus toimuvad U-19 meistrivõistlused. Mina alustaks sellest, et Hispaania on Euroopa riik. See kiri on suunatud võistluste korraldajate poole. See riik peab otsustama suures osas, kas ta on neid nõus vastu võtma. Eesti ei korralda praegu Euroopa meistrivõistlusi ega MM-i. Meil seda probleemi ei ole," ütles Klandorf.

"Neid, mida korraldab Eesti Poksiliit, siin me oleme juba ise ka otsustanud. Me ei kutsu Venemaa ja Valgevene sportlasi," sõnas Klandorf.

IBA otsus ei vii Eesti Poksiliidu presidendi sõnul mitte kuidagi poksielu edasi.

"Ma ei näe, et see viiks poksielu edasi või arendaks seda. Ukraina on endiselt agressori ohver," ütles Klandorf.

Klandorfi sõnul ei olnud Eesti mitte mingilgi kujul esindatud IBA poolt tehtud otsuses.

"Ei. See otsus toimus ainult juhatuse tasemel, ilma laiapõhjalise aruteluta, rääkimata alaliitudest," ütles Klandorf.