Kade: IBA ilmselt enam olümpiapoksi ei korralda, kerkib esile alternatiiv

Soomes elav endine Eesti poksikoondise peatreener Ervin Kade täitis rahvusvahelises poksiliidus treenerite komisjoni esimehe ametit, kuid on viimaste sündmuste taustal otsustanud, et loobub kohast.

Kuigi Kade puutub rahvusvahelise alaliiduga seega üsna tihedalt kokku, polnud ka temal aimu, et juhatus teeb Venemaa ja Valgevene sportlaste võistlustel osalemise suhtes nii-öelda tagasiennistava otsuse.

"Alles oli kongress Armeenias, seal oleks võinud selle küsimuse tõstatada," rääkis Kade intervjuus Vikerraadiole. "Kõigepealt ei lubatud Ukrainal oma lipuga ja oma hümni saatel võistelda, sellele järgnes IBA presidendi sõnum, et poliitilistel põhjustel ei tohiks kellelegi piiranguid teha, lubame ikka ukrainlased ka - no ja lubame siis venelased ja valgevenelased ka. Vähe selline tausta valgeks maalimine käis seal," naeris Kade. "Kõik käis ju väga lühikese aja jooksul."

Kade on väga hästi kursis põhjanaabrite poksikogukonna seisukohtadega. Soomlased tegid IBA juhatuse otsuse valguses juba omapoolsed kiired otsused.

"Soome poksiliidu juhatus kogunes erakorraliselt ja otsustati, et nemad ei võistle nendel võistlustel, kus osalevad Venemaa ja Valgevene sportlased ning neid ka Soome võistlustele ei luba. Sama on öelnud ka Rootsi alaliit, teiste föderatsioonide seisukohti ma veel ei tea," sõnas Kade.

Mis saab poksist edasi, näiteks olümpiamängude kontekstis? Kas IBA praegune tegevus võib nad rahvusvahelisest spordielust isoleerida? "IBA tegelikult ongi juba sinnamaale jõudnud, et Los Angelese olümpiamängude kavas veel poksi ei ole. Pariisi OM-i organiseerib ROK-i task force. Ma näen sellist arengut, et IBA egiidi all olümpiamänge ilmselt enam ei toimu."

Et IBA juhatuses midagi muutuks, Kade ei usu, kuid näeb, et olümpiamängudel võib poks tulevikus olla mõne teise föderatsiooni pärusmaaks. "Pigem on need muutused olnud negatiivsed. Eks see seab tõsise kahtluse alla, kas poks on olümpiamängudel. Väga paljud poksi toetajadki on öelnud, et me ei taha poksi OM-ile sellise juhtimise all. Eks maailmas ole veel poksiföderatsioone. WBC on näiteks oma amatöörprogrammiga teinud algust ja arvan, et mingi alternatiiv kerkib esile."