IBA kongressil hääletatakse Venemaa võistluskeelu tühistamise üle

See on tänavu kolmas IBA kongress pärast kaht erakorralist kongressi, mis toimusid maikuus Istanbulis ja septembrikuus Jerevanis, et määrata kindlaks organisatsiooni juhtkond.

Kooskõlas IBA põhikirjaga tuleb igal aastal korraldada korraline kongress, et arutada küsimusi eraldi kõigist nendest küsimustest, mis nõuavad kiiremat tähelepanu.

Üks ettepanekutest, mille üle hääletatakse, on see, et Venemaa ja Valgevene sportlased saavad endiselt võistelda oma lipu ja riigihümni all, kuid ilma selle konkreetse rahvusliku föderatsiooni sümboliteta.

"Me ei tohiks sportlastelt hümni ja lippu võtta, juhtugu mis tahes," ütles IBA president Umar Kremljov.

"Medalid on teisejärgulised. See puudutab kõiki maailma sportlasi," lisas Kremljov.

Tavaline kongress peetakse hübriidvormingus, mis tähendab, et delegaadid saavad liituda veebis.