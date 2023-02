Neli riiki ühinesid poksi MM-i boikotiga

Tšehhi, Kanada, Rootsi ja Suurbritannia poksiliidud teatasid, et nad boikoteerivad tänavusi IBA (Rahvusvaheline poksiliit) korraldatud maailmameistrivõistlusi, kuna Venemaa ja Valgevene sportlased saavad oma riigi lipu all võistelda.

Tšehhi, Kanada, Rootsi ja Suurbritannia ühinevad USA ja Iirimaa algatatud boikotiga. "See on lihtsalt vale ja häirib meid. IBA juht on venelane (Umar Kremljov - toim), kes saab Vladimir Putiniga väga hästi läbi ja laseb Gazpromil kõik arved kinni maksta. Jama on see, et Euroopa on väike ja ta (Kremljov) saab oma rahapatakaga ülejäänud maailma mõjutada. Kahjuks on riike, kas lasevad ennast ära osta," rääkis Tšehhi poksiliidu president Marek Šimak.

Rootsi poksiliidu esimees Per-Axel Sjöholm rõhutas, et IBA otsus lubada Venemaa ja Valgevene sportlased oma riigi lipu all võistlustulle oli peamine tegur, miks nad otsustasid boikotiga liituda. "Me ei nõustu IBA käitumisega. Selles organisatsioonis pole demokraatiat ega läbipaistvust. Oleme mitu aastat töötanud selle nimel, et midagi muuta, kuid edutult. Siis langetas IBA otsuse, et Venemaa ja Valgevene sportlastel lubatakse võistelda ja veel oma riigi lipu all! Rootsi jaoks oli see lihtne otsus."

Eelmise aasta lõpus andis Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) IBA-le selgesõnalise hoiatuse, et poks võib järgmistelt suveolümpiamängudelt eemale jääda. ROK on juba varem teatanud, et poks ei kuulu 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude kavva.

Marek Šimaki sõnul käivad praegu arutelud uue rahvusvahelise alaliidu moodustamise üle. "Arutame seda mitmete riikidega ja nüüd on sakslased sellesse sekkunud. Kui nemad otsustavad midagi ette võtta, siis tavaliselt saavad otsused ka teoks. Praegust olukorda tuleb muuta. Uus alaliit peaks olema Euroopa-meelne ja Putini-vastane, aga ennekõike tahame näha poksi olümpiamängudel."

Naiste MM toimub 15.-26. märtsini Indias New Delhis ning meeste MM peetakse 1.-14. maini Usbekistani pealinnas Taškendis.