Tribuntsov nihutas enda nimel olnud Eesti rekordit

Tribuntsov sai Espoos toimunud võistlusel kirja aja 23,43. Eelmisest novembrist tema nimel olnud Eesti rekordit nihutas Tribuntsov kümne sajandikuga.

Eelmisel talvel pika pausi järel taas võistlema hakanud Tribuntsov rääkis toona ERR-ile, et tagasituleku põhjustas omamoodi kihlvedu Martti Aljandi ja teiste vanema generatsiooni ujujatega, mis päädis sellega, et ta aitas mullustel Eesti meistrivõistlustel Kalevi ujumiskooli teatevõistkondadel võita viis kuldmedalit. Tänavu jaanuaris nimetas ujumisliit Tribuntsovi seejärel ka aasta üllatajaks.

"Teatud põhjustel pidin tegema Ironmani, aga seda ma mitte mingil juhul ei tee. 190 km ratta seljas - ma arvan, et ma sõidaks ennast kirstu. Nii ma otsustasin Marttile öelda, et ma triatloni küll ei tee, aga äkki on tal mingi muu väljakutse pakkuda. Ta Kalevi treenerina pakkus selle variandi välja ja see mulle väga hästi meeldis," rääkis Tribuntsov eelmisel aastal ERR-ile.