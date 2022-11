Zaitsev Eesti meistrivõistlustest: läksin iga päevaga paremaks

Eesti meistrivõistlused olid kahele neljast Eesti koondislasest, kes detsembrikuu keskpaigas Austraalias ujumise lühiraja maailmameistrivõistlustel võistlevad, viimaseks testvõistluseks.

"Maria Romanjuk ja Daniel Zaitsev tegid siin oma viimased korralikud kontrollstardid. Sportlased on päris heas hoos, kuigi neid enne võistlusi kimbutasid haigused, ja vaatame julgelt otsa tulevastele maailmameistrivõistlustele," sõnas Eesti koondise peatreener Toni Meijel.

MM-iks valmistuvad sportlased avaldasid lootust, et äsja põetud haigus vormile suurt jälge ei jätnud. "Kaks nädalat tagasi olin ühe nädala veest eemal. Kahjuks pidin tarbima antibiootikume ja tegema nende pealt trenni. Eks see võistlus oligi selleks, et vaadata, mis vormis ma olen. Õnneks sain rutiini ja läksin iga päevaga paremaks," märkis Zaitsev.

"Olin nädal aega haige, ei käinud trennis, mul oli köha ja nohu ning väike palavik oli ka. Kiirelt taastusin, aga veidi tunnen, et võiks veel paremaks minna," lisas Romanjuk.

Ajaga 22,96 sekundit 50 meetri liblikujumises võistluste parimat tulemust näidanud Daniel Zaitsev loodab MM-il üle saada suviste Euroopa meistrivõistluste pettumusest. "Ma ei hakka seekord mingeid erilisi eesmärke enda jaoks seadma. Augustikuust pole šeivinud ja loodan, et läheb hästi."

MM-ile sõitvatest sportlastest treenivad Armin Evert Lelle ja Kregor Zirk praegu Hongkongis. Kohtla-Järvel medaleid jaganud Eesti esiujuja Eneli Jefimova jätab lühirajahooaja vahele. Kohtla-Järvel näitas rekordivormi viimati 2018. aastal Eesti meistrivõistlustel osalenud Ralf Tribuntsov. Tema seliliujumise tulemused oleks eelmisel MM-il andnud koha poolfinaalis.

"Vee tunnetus ja jõud on olemas. Ajad olid küll üllatus, aga ei midagi ulmelist, ma tean, et olen nendeks alati võimeline olnud. Eesti mastaabis on nad tõesti võimsad ajad, aga maailma tase see ikka pole," tõdes Tribuntsov, kes pühapäeval kordas 4x50 m kombineeritud segateate avavahetuses 50 m seliliujumise Eesti rekordit 23,53, mille ta oli reedel püstitanud.

Rakvere ujujate juhendamise kõrvalt septembrikuust taas sihipärasemat trenni tegev Ralf Tribuntsov osales meistrivõistlustel vaid teateujumistes, kus ta aitas Kalevi Ujumiskoolil võita viis kulda ja ühe hõbeda.

"Ma tulin tagasihoidlikumalt peale, ma ei teadnud, mis vormis ma täpselt olen ja kui palju vastu pean. Teated kõlasid hästi, sest igas võistlusosas oli üks start ehk ma sain igast ujumisest ära taastuda ja anda endast maksimumi. Kui ma oleks võtnud veel individuaalseid alasid, siis oleks päris raske olnud. Pigem oleks ebameeldiva efekti saanud. Praegu olen ma nautinud ja kõik on positiivne."