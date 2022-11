President Karis: see, et TV 10 Olümpiastarti on siiani elus, on väärtus omaette

President Karis käis koolipõlves kergejõustikutrennis ja vaatas TV 10 Olümpiastarti sarja teleekraanilt, sest avahooajal pääsesid starti temast aasta hiljem sündinud poisid ja tüdrukud.

"Ma nüüd lausa ei kirunud, et sündisin natukene liiga vara. Ma jälgisin TV 10 olümpiastarti väga hoolega, kuna ma tegin ka noorpõlves kergejõustiku ja see, et see saatesari on siiani elus, on väärtus omaette," märkis president Karis.

TV 10 alustab nüüd 52. hooaega ja maakondade parimaid hakkavad teleekraanil särama seekord musta värvi särgis. Uue hooaja esimese särgi sai teisipäeval president Karis.

Sarja eelvõistlused 10- kuni 14-aastastele noortele lähevad lahti 21. novembril Pärnumaa etapiga, päev hiljem saab startida nii Tartumaa kui Ida-Virumaa etapil ning seejärel ootavad noori Viljandimaa, Saaremaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Harjumaa. Hooaja jooksul on kavas nii lihtne 60 meetri sprint kui keeruline teivashüpe.

"Mäletan, mis mulle ei meeldinud. Mulle ei meeldinud tõkkejooks, sest ma ei paindunud piisavalt hästi, aga teistega polnud mul mingit probleemi. Jooksin lühikest ja pikka distantsi, kaugushüppes ma väga tugev ei olnud ja kõrguses ka mitte, aga noorus ongi see aeg, kus tuleb ära proovida kõik alad ja siis saad teada, kus sa kõige tugevam oled," nentis president Karis.

Maakondade ja linnade parimad pääsevad 3. detsembril Võrus toimuvale vabariiklikule avaetapile, millega algab ka koolitiimide vaheline võistlus. Olud on koolides treeninguteks erinevad, kes jooksevad kitsas koridoris, kes uhkes hallis.

"Maailm ongi ebavõrdne ja ebaõiglane. Eks mina ju ka jooksin omal ajal trepist ülesse ja alla ja koridoris ka samamoodi. Tuleb ka seal, koridori vahelt tulevad tipud. Ainult see, kui on hea staadion, sellest jääb väheks, et ikka poiss või tüdruk peab taga olema. Ma soovitangi liikuda ja teha ja valida see spordiala, mis tundub, et toob ka kuldmedali," lisas president Karis.

President sai ka kutse kevadistele finaalvõistlustele. Algav hooaeg kulmineerub 13.-14. juunil mitmevõistluse finaali ja Olümpiapäevaga Võrus.

Eelvõistlused linnades ja maakondades:

21. november – Pärnumaa

22. november – Tartu ja Tartumaa, Ida-Virumaa

23. november – Tallinn

24. november – Viljandimaa, Saaremaa

28. november – Valgamaa

29. november – Võrumaa, Põlvamaa, Harjumaa