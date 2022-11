Algab TV 10 Olümpiastarti järjekordne hooaeg - tule koolitiimiga starti

52. hooajal on kavas neli üksikalade vabariikliku etappi ja mitmevõistluse finaal. Maakondlikud eelvõistlused algavad juba kahe nädala pärast. Esimene vabariiklik etapp on 3. detsembril Võru Spordikeskuses, kus selguvad kiiremad 60 meetri sprindis.

Uuel hooajal on vanemas vanusegrupis starti oodatud 13-14-aastased poisid ja tüdrukud ning nooremas vanusegrupis kuni 12-aastased võistlejad. Koolitiimide registreerimine kergejõustikuliidu kodulehel, kus on üleval ka täpsemad juhendid, on alanud. Võistkonnad on jaotatud kahte gruppi vastavalt põhikooli õpilaste arvule.

TV 10 Olümpiastarti sarjast on sirgunud lugematul hulgal sporditähti. Nii olümpiavõitja Gerd Kanter, MM-hõbe Maicel Uibo kui ka tänavune EM-pronks Janek Õiglane, aga ka korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene, kaardilugeja Martin Järveoja ja üle saja mängu võrkpallikoondises pidanud Liis Kullerkann.

Uue hooaja esimene telesaade on eetris 8. detsembril kell 16.30 ETV-s.